После проверки прокуратура велела срочно достраивать детсад в Кузнецовском затоне Уфы

После проверки прокуратура велела срочно достраивать детсад в Кузнецовском затоне Уфы
После проверки прокуратура велела срочно достраивать детсад в Кузнецовском затоне Уфы
Вчера, 11:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI

Прокуратура начала проверку по срыву стройки детсада в Кузнецовском затоне

Теперь процесс строительства контролируют не только прорабы на местах, но и надзорный орган, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

После многочисленных жалоб жителей Кузнецовского затона, нового микрорайона Уфы, где размещено немало социального жилья, да и в целом большинство семей воспитывают малолетних детей, проблемой садика, а точнее его отсутствия в районе заинтересовалась прокуратура. К слову сетовали родители и на то, что не наблюдают активной строительной деятельности на объекте.

Родители которые вынуждены возить детей в детские сады в других районах давно подмечают, что сроки сдачи объекта могут затянуться, так как они уже переносились. Чтобы этого не произошло соблюдение сроков строительства и выполнения прочих работ и без того продленное до 30 сентября проконтролирует прокуратура Кировского района Уфы.

Когда сотрудники приехали в будущий детский сад с проверкой они выяснили, что работы там приостановлены, что вполне может привести к срыву сдачи объекта. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали о том, какие работы еще не выполнены на объекте — не завершены внутренние отделочные работы, обустройство потолков, лестничных маршей, электроосвещения, сантехнические работы.

В адрес руководителя подрядной организации, а также заказчика (УКС РБ) прокуратура Кировского района внесла представления с требованием срочно возобновить работы на объекте.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы