В МЧС объяснили, можно ли в Башкирии жарить шашлыки и запускать салюты во дворе

В России с 1 января 2021 года в силу вступают новые противопожарные правила. О них рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Так, применять пиротехническую продукцию в общественных местах и на придомовых территориях не запрещается. Тем не менее, требования к соблюдению пожарной безопасности выросли, особенно в случаях с использованием фейерверков и петард. Также не запрещается на придомовых территориях разводить костры для приготовления блюд. Делать это можно будет в 15-20 метрах от дома. А если разводить огонь в мангале или специальной бочке, расстояние сокращается до 10 метров. При этом под рукой всегда должны быть средства для тушения пожара. Такие правила, по словам Руслана Еникеева, действуют по всей России. Однако управление МЧС в муниципалитетах может устанавливать дополнительные запреты в связи с погодными условиями, например, засухой или при сильном ветре.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter