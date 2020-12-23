В МЧС объяснили, можно ли в Башкирии жарить шашлыки и запускать салюты во дворе

Также не запрещается на придомовых территориях разводить костры для приготовления блюд. Делать это можно будет в 15-20 метрах от дома. А если разводить огонь в мангале или специальной бочке, расстояние сокращается до 10 метров. При этом под рукой всегда должны быть средства для тушения пожара.