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В Санкт-Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города блогеров

6 мая 2020, 13:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, жаривших шашлыки в центре города.

Видео, где показано, как компания установила мангал в центре города, распространили в соцсетях вечером в воскресенье, 3 мая.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент случился на Сенной площади на день раньше. В результате, были установлены личности двух молодых людей.

«Нарушителями оказались 28 и 27-летние мужчины, зарегистрированные в Боровичах Новгородской области», - цитирует Newia сообщение ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нарушители были доставлены в отдел полиции, против них возбудили несколько административных дел. Речь идет о мелком хулиганстве, нарушении правил пожарной безопасности и проведении массового мероприятия при ограничениях из-за пандемии коронавируса.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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