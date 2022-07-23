Жители Башкирии могут выиграть грант на создание искусственного интеллекта

По словам заместителя гендиректора Фонда содействия инновациям Павла Гудкова, грант фонда — не только возможность получить деньги на стартап, но и десятки российских продуктов на основе искусственного интеллекта, которые могут использоваться для решения повседневных задач — от получения рекомендаций по улучшению состояния здоровья до систем контроля качества деталей и работы станков, мониторинга животноводческих ферм.