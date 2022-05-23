В Уфе летний ресторан «Июль» открыл свои двери

В Уфе летний ресторан «Июль» открыл свои двери
В Уфе летний ресторан «Июль» открыл свои двери
Вчера, 09:00ОбществоАндрей КоролевФото: Июль
Ресторан на крыше «Иремеля» вновь готов предложить свой уют и обширное меню.

Весна уже вот-вот уступит место долгожданному летнему теплу. Будто бы приближая это событие, в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» вновь открыл свои двери летний ресторан «Июль». К услугам посетителей энергичные завтраки, сытные обеды и деловые бранчи, романтические ужины. Расположенный на крыше торгово-развлекательного комплекса «Иремель», ресторан пропитан летним теплом и уютом и поднимет настроение даже в пасмурную погоду.

Разнообразное и обширное меню придется по вкусу даже самым взыскательным посетителям: здесь представлены блюда японской и европейской кухонь, легкие закуски, пикантные салаты, мясо и десерты. В качестве колоритного дополнения — башкирские блюда, которые всегда придутся ко столу: тукмас с курицей, элеш с телятиной, кыстыбый. нельзя не отметить и ароматный шашлык, который с удовольствием покорит желудок любого гурмана.

Что касается напитков, «Июль» предлагает пеструю карту освежающих коктейлей и милкшейков для посиделок в знойный день, согревающий авторский кофе и разнообразные чаи для прохладных вечеров. Будут приятно удивлены и любители крепких напитков.

Важная деталь ресторана — хорошо продуманная детская площадка на территории ресторана, которая позволит вдоволь поиграть.

Фото:Июль

Летний ресторан «Июль» работает ежедневно с 12 часов дня. В пятницу и субботу двери для посетителей открыты на час дольше обычного — до трех часов ночи.

На официальном сайте КРК «Мегаполис» вы можете ознакомиться с подробным меню, вариантами бизнес-ланчей и сезонными предложениями.

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