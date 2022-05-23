В Уфе летний ресторан «Июль» открыл свои двери

Разнообразное и обширное меню придется по вкусу даже самым взыскательным посетителям: здесь представлены блюда японской и европейской кухонь, легкие закуски, пикантные салаты, мясо и десерты. В качестве колоритного дополнения — башкирские блюда, которые всегда придутся ко столу: тукмас с курицей, элеш с телятиной, кыстыбый. нельзя не отметить и ароматный шашлык, который с удовольствием покорит желудок любого гурмана.