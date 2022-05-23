Эксперты видят в льготной ипотеке на вторичное жилье шанс оживить рынок новостроек

В начале года от трети до половины покупателей квартир в новостройках сначала продавали уже имеющееся жилье. Стоит отметить, что последние пять лет до пандемии большинство ипотечных кредитов выдавалось на покупку именно вторичного жилья. Этой весной число желающих купить вторичное жилье сократилось, что в конечном счете препятствует покупке новостроек теми, кто рассчитывал внести часть средств с продажи своей квартиры.