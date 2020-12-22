«Не фейк». Прокуратура Башкирии подтвердила подлинность фото с учениками в коровнике

Ранее фотографии с уроками в коровнике разошлись по СМИ и Telegram-каналам. Тогда глава Минобра РБ Айбулат Хажин заявил, что фото — фейк, а также обратился Роскомнадзор для проверки изданий. Позже глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов в соцсетях опубликовал два видео. На первом его заместитель опроверг информацию об обучении в коровнике, заявив, что фото были сделаны родителями, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия интернета. На втором видео выступили уже родители, сообщили то же самое и извинились за свою работу.