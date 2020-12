«Не фейк». Прокуратура Башкирии подтвердила подлинность фото с учениками в коровнике

Прокуратура Башкирии подтвердила подлинность фотографий, на которых дети делают уроки в коровнике села Новомусино Куюргазинского района. Отметим, что школьникам пришлось заниматься на заброшенной ферме из-за отсутствия интернета.

Ранее фотографии с уроками в коровнике разошлись по СМИ и Telegram-каналам. Тогда глава Минобра РБ Айбулат Хажин заявил, что фото — фейк, а также обратился Роскомнадзор для проверки изданий. Позже глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов в соцсетях опубликовал два видео. На первом его заместитель опроверг информацию об обучении в коровнике, заявив, что фото были сделаны родителями, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия интернета. На втором видео выступили уже родители, сообщили то же самое и извинились за свою работу. Через пару дней местные жители рассказали «Эху», что администрация города попросила родителей назвать фото постановочными, угрожая разбирательством и подключением органов опеки. Позже они уже в прокуратуре рассказали о ситуации. Старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова рассказала изданию, что проверка подтвердила подлинность информации об обучении детей в коровнике и отсутствии интернета в селе. Ведомство приняло меры реагирования в отношения руководства РОНО и директора школы. Никакой это не фейк, и дети действительно сидели в коровнике и жгли костры, потому что там они ловили мобильный интернет, рассказала собеседница «Эха». В министерстве образования Mkset оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Напомним, после жалоб на учебу в коровнике в селе начали проводить интернет. 16 декабря были подключены два дома.

