В Госдуме объяснили, зачем банки хотят замораживать счета умерших

В Госдуме объяснили, зачем банки хотят замораживать счета умерших
В Госдуме объяснили, зачем банки хотят замораживать счета умерших
Вчера, 16:39ОбществоФото: minsvyaz.ru
В начале осени Госдума будет рассматривать законопроект «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ».

Документ обязывает ФНС извещать банк о смерти клиентов, для быстрого блокирования счетов и вкладов умерших. Зачем нужна такая мера рассказала депутат, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как передают nation-news.ru, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков объяснил, что подобные нормы направлены на предотвращение ситуации, когда банковскими картами умерших клиентов пользуются родственники. Это считается хищением средств, если родные не вступили в права наследства.

В настоящее время банки получают информацию о смерти клиентов после обращения наследников, нотариусов, а также во время работы с задолженностью. На это уходит около полугода. Все это время счета скончавшегося активны, а это значит существуют риски их растраты. Каждый год таким образом обналичиваются порядка 20 млрд рублей.

По мнению депутата, новый закон — злободневная мера. По правилам, наследство должно быть разделено между наследниками по закону. По факту, к моменту рассмотрения вопроса о наследстве на счетах бывших клиентов банков ничего не остается. Обычно кто-то из родственников единолично пользуется средствами или их крадут мошенники.

Бессараб считает, что как минимум, данный вопрос стоит рассмотреть парламентариям. Также по этому поводу необходимо проконсультироваться с банковскими экспертами. Они должны высказать мнение, как бороться с проблемами хищений счетов умерших людей, и какие меры необходимо принять.

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