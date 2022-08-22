Психолог Журавлева раскрыла причины и признаки детского алкоголизма

«Если родители иногда выпивают и дают ребенку выпивать вместе с ними, это может привести к алкоголизму, — резюмировала Журавлева. — Ребенок видит, что для веселья нужен алкоголь, что ни один праздник не проходит без выпивки. Потом он воспроизведет поведение с друзьями».