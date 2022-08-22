30 лет спустя: можно ли повернуть вспять приватизацию в России?

Легендарная приватизация, которая отразилась на всей экономике страны, случилась 30 лет назад, в августе 1992-го, став символом разграбления Родины и социального неравенства. Возможно ли отмотать время назад и все сделать правильнее?

Один из вопросов, который мучает общественность до сих пор, в том, какова реальная стоимость тех проданных за бесценок активов? Возможно, советские предприятия действительно стоили копейки? Эксперты подчеркивают, что активы в 90-е уходили в руки частников по «смешной» цене — в десятки раз ниже реальной стоимости. Недаром российскую приватизацию называли самой крупной распродажей в истории. Тем не менее именно так в 90-х Владимир Потанин и Михаил Прохоров стали владельцами «Норникеля» с годовой прибылью в 1,5 млрд долларов всего за 170 миллионов, а Михаил Ходорковский — получил 45% нефтяного гиганта «Юкос» за 159 млн долларов. Впрочем, эксперты подчеркивают, что важно помнить условия, в который шла приватизация — порой цены как таковой было не определить. Скажем, сколько стоила земля в Москве, которую боле 70 лет никто не покупал и не продавал? Теперь — мнение о том, что приватизация 90-х проходила под влиянием западных стран. Логика в этом есть: если России было невыгодно устраивать такую распродажу, значит было влияние внешних сил. Некоторые политологи подтверждают, что без вмешательства Запада тогда не обошлось, тем не менее иные — подчеркивают, что получившаяся приватизация — дело рук исключительно российских чиновников. В конечном же счете государство на приватизации почти ничего не заработало, народ от этого не выиграл, а миллионы людей были поставлены в безвыходное положение, потеряв работу. Смысл? Эксперты считают, что таким образом боролись с политическим строем, мол, реформаторы были уверены, что приватизация разрушит советскую плановую экономику и предотвратит возвращение к власти коммунистов. Подробнее — в материале «Новых известий».

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