В «20 главных событий России за 20 лет» вошла продовольственная безопасность

В «20 главных событий России за 20 лет» вошла продовольственная безопасность
В «20 главных событий России за 20 лет» вошла продовольственная безопасность
Сегодня, 00:51Общество
Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет» представлен холдингом 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ). Социологи, журналисты и политические аналитики изучают, какие именно эпизоды нынешней истории сказались на жизни молодежи.

Участникам фокус-групп в возрасте от 18 до 35 лет из России эксперты задавали вопросы. Об этом пишет newsnn.ru.

Отмечается, что в 2020 году наша страна в Глобальном индексе продовольственной безопасности была на 24-м месте среди 113 государств. А годом ранее Россия занимала 42-е место. При этом учитывались такие факторы, как доступность продуктов питания, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов.

У стран, которые набрали свыше 60 баллов, уровень безопасности «хороший». А у тех, кто набрал больше 80 баллов, уровень безопасности «очень хороший». Индекс у РФ — свыше 73 баллов. В свою очередь, «очень хороший» уровень только у Финляндии и Ирландии. Однако эти государства по размеру и населению небольшие. Их питанием обеспечить проще.

У России такой результат благодаря государственной доктрине продовольственной безопасности. Первый документ приняли в 2010 году. Уже к 2020 году все целевые значения были достигнуты. Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. Необходимо работать еще над обеспечением молоком и картофелем.

Кроме того, утверждена новая доктрина до 2030 года, которая предусматривает увеличение уровня самообеспеченности по сахару и растительному маслу до 90%, а также по рыбной продукции — до 85%, овощам — до 90% и фруктам — до 60%.

Российская продукция успешно поставляется в другие страны. К примеру, в 2020 году из собранных 93,2 миллиона тонн зерна РФ направила за рубеж 49 миллионов тонн зерна на сумму десять миллиардов долларов. При этом обеспеченность хлебом сохранилась на 155%. РФ поставляет продукты в 150 государств. Китайский рынок занимает 13% экспорта. Восточный сосед приобретает птицу и говядину. А в прошлом году Китай закупил на 170 миллионов долларов продукции.

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