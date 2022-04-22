РЭО и движение «Делай!» подготовили методичку для начинающих эковолонтеров

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что компания планирует сплотить порядка десяти тысяч волонтеров из семидесяти регионов Российской Федерации в рамках программы развития экологического добровольчества, пишет 360tv.ru.
По его словам, эта программа включает в себя осуществление разных проектов, в том числе выпуск методичек. В частности, созданное вместе с движением «Делай!» пособие по задумке авторов должно помочь всем желающим, кто планирует заняться организацией экологических мероприятий. В методичку «Мир экологического волонтерства» вошли двадцать пять самых успешных эколого-волонтерских кейсов. Следуя рекомендациям, изложенным в пособии, любой экоактивист сможет найти подходящую именно ему акцию и реализовать ее. Буцаев подчеркнул, что волонтерское движение важно для развития экологического мышления в современном мире, и данная методичка поможет новичкам вступить на этот путь.
Руководство «Мир экологического волонтерства» было разработано в процессе осуществления проекта «Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!», который лидировал на Общероссийском конкурсе молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. К каждой акции, описанной в документе, приложена подробная инструкция: количество участников и волонтеров, необходимое оборудование, полезные информационные ресурсы, детальный план акции от ее создания до реализации и др. Цель пособия — помощь начинающим экологам в разработке и проведении экологических акций, знакомство новичков с инструментами формирования экологической культуры и культуры экосообщества, а также их ознакомление с наиболее удачными примерами других экологических объединений РФ. Скачать методическое пособие можно на официальном сайте ППК «РЭО».