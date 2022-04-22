РЭО и движение «Делай!» подготовили методичку для начинающих эковолонтеров

РЭО и движение «Делай!» подготовили методичку для начинающих эковолонтеров
РЭО и движение «Делай!» подготовили методичку для начинающих эковолонтеров
Вчера, 20:19ОбществоФото: pixabay.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») совместно с Всероссийской общественной организацией (ВОО) волонтеров-экологов «Делай!» составила методическое пособие «Мир экологического волонтерства» для начинающих экодобровольцев, куда вошли рекомендации по организации экологический акций.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что компания планирует сплотить порядка десяти тысяч волонтеров из семидесяти регионов Российской Федерации в рамках программы развития экологического добровольчества, пишет 360tv.ru.

По его словам, эта программа включает в себя осуществление разных проектов, в том числе выпуск методичек. В частности, созданное вместе с движением «Делай!» пособие по задумке авторов должно помочь всем желающим, кто планирует заняться организацией экологических мероприятий. В методичку «Мир экологического волонтерства» вошли двадцать пять самых успешных эколого-волонтерских кейсов. Следуя рекомендациям, изложенным в пособии, любой экоактивист сможет найти подходящую именно ему акцию и реализовать ее. Буцаев подчеркнул, что волонтерское движение важно для развития экологического мышления в современном мире, и данная методичка поможет новичкам вступить на этот путь.

Руководство «Мир экологического волонтерства» было разработано в процессе осуществления проекта «Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!», который лидировал на Общероссийском конкурсе молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. К каждой акции, описанной в документе, приложена подробная инструкция: количество участников и волонтеров, необходимое оборудование, полезные информационные ресурсы, детальный план акции от ее создания до реализации и др. Цель пособия — помощь начинающим экологам в разработке и проведении экологических акций, знакомство новичков с инструментами формирования экологической культуры и культуры экосообщества, а также их ознакомление с наиболее удачными примерами других экологических объединений РФ. Скачать методическое пособие можно на официальном сайте ППК «РЭО».

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