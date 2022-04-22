РЭО и движение «Делай!» подготовили методичку для начинающих эковолонтеров

По его словам, эта программа включает в себя осуществление разных проектов, в том числе выпуск методичек. В частности, созданное вместе с движением «Делай!» пособие по задумке авторов должно помочь всем желающим, кто планирует заняться организацией экологических мероприятий. В методичку «Мир экологического волонтерства» вошли двадцать пять самых успешных эколого-волонтерских кейсов. Следуя рекомендациям, изложенным в пособии, любой экоактивист сможет найти подходящую именно ему акцию и реализовать ее. Буцаев подчеркнул, что волонтерское движение важно для развития экологического мышления в современном мире, и данная методичка поможет новичкам вступить на этот путь.