В Башкирии более 12% населения находится за чертой бедности

— Крайне высок уровень бедности студентов, учащихся на дневной форме обучения – 36,2%. Также следует подчеркнуть, что занятость в сельской местности, в отличие от городской, не является гарантией от бедности – почти каждый 10-й находится в состоянии бедности. Наличие бедных неработающих пенсионеров в сельской местности свидетельствует, что они, несмотря на низкий уровень пенсионного обеспечения помогают своим детям, — отметили в ведомстве.