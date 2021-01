В Башкирии более 12% населения находится за чертой бедности

Министерство труда Башкирии разработало план региональной программы по снижению бедности до 2030 года. В отчете опубликованы данные о количестве населения, которые зарабатывают менее прожиточного минимума.

Согласно документации, по данным на 2018 год за чертой бедности находились более 12% населения – более 491 тысячи человек. По данному показателю Башкирия занимает 26 место в рейтинге регионов. — Крайне высок уровень бедности студентов, учащихся на дневной форме обучения – 36,2%. Также следует подчеркнуть, что занятость в сельской местности, в отличие от городской, не является гарантией от бедности – почти каждый 10-й находится в состоянии бедности. Наличие бедных неработающих пенсионеров в сельской местности свидетельствует, что они, несмотря на низкий уровень пенсионного обеспечения помогают своим детям, — отметили в ведомстве. По данным минтруда, основную долю малоимущих составляет население трудоспособного возраста – 57,6%. Еще 33,7% — это дети младше 16 лет. Также малоимущими являются 8,6% трудоспособного населения. В рамках программы власти планируют снизить уровень бедности в два раза, то есть до 6%.

