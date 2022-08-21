В Башкирии решили установить памятник бэлешу за 400 тысяч рублей

В Башкирии решили установить памятник бэлешу за 400 тысяч рублей
В Башкирии решили установить памятник бэлешу за 400 тысяч рублей
Вчера, 15:03ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: Общественная палата РБ
Памятник бэлешу будет установлен в ближайшее время на центральной улице Буздяка.

О необычном арт-объекте рассказали в Общественной палате Башкирии. Известно, что в ближайшее время бэлеш за 400 тысяч появится на центральной площади Буздяка. Об этом сообщает «РБК».

Известно, что половина этой суммы будет оплачена за счет средств гранта, а остальную часть оплатит изготовитель.

Автором проекта является директор Национально-культурной автономии татар Башкирии Альбина Халиуллина, подготовил макет заслуженный художник РБ Вариль Шайхетдинов, а изготовил бэлеш мастер Ильгам Багдануров.

Ранее стало известно, что в Кумертау создадут аллею из белых роз в память о солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове.

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