Вместо памятника Юрию Шатунову в башкирском Кумертау создадут Аллею белых роз

После внезапной кончины известного певца Юрия Шатунова, ставшего неожиданностью для всех и трагедией для поклонников артиста, его память увековечили в граффити в Уфе, которое вызвало весьма неоднозначные реакции.
Однако в месте где он вырос в интернате, в башкирском городе Кумертау велась речь в том числе и об установке памятника артисту. Однако от этой идеи городские власти оказались по причине того, что в Кумертау Шатунов не проживал, да и не приезжал в небольшой башкирский город.
Но это не значит, что город не хочет увековечить память Шатунова. И сделать это решено очень оригинально и красиво — создать в Кумертау Аллею из белых роз, песня о которых является одной из первых ассоциаций с Юрием Шатуновым и его группой «Ласковый май».
Как рассказал изданию Олег Фролов сейчас прорабатывается вопрос верного выбора локации будущей Аллеи и прорабатывает как должным образом обеспечить уход капризным цветам. Делается это для того, чтобы красивые символичные цветы росли там постоянно, а снег и морозы с ними ничего не сделал.