В Башкирии полиция выявила факт незаконной вырубки деревьев

В Башкирии полиция выявила факт незаконной вырубки деревьев
В Башкирии полиция выявила факт незаконной вырубки деревьев
Вчера, 14:41ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Житель деревни в Башкирии решил заготовить дрова из лесных деревьев и теперь на него заведено уголовное дело.

Житель деревни Мендим незаконно срубил три березы, чтобы использовать их в хозяйственных целях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Известно, что факт незаконной вырубки выявил отдел МВД по Гафурийскому району. Полиция установила, что деревья вырубил 46-летний местный житель, который приехал в лес с целью заготовить дрова и привезти их на свой участок. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины машину и бензопилы, которые использовались в злоумышленных целях. По факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Уфе заплатят за незаконную вырубку несуществующих деревьев 94 миллиона рублей.

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