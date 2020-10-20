Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В данное время лечение в стационарах проходит 131 пациент, из которых семь находятся в тяжёлом состоянии и один подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 943 жителя Башкирии. За сутки от коронавируса вылечились 69 человек, всего — 8755.