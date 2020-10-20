Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 16:17ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные по коронавирусу.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 9877 человек. За прошедшие сутки выявлено 68 новых заболевших. За весь период болезни большинство пациентов зарегистрировано в Уфе (4122). Следом идут Нефтекамск (515) и Туймазинский район (501).

Photo:Минздрав Башкирии

В данное время лечение в стационарах проходит 131 пациент, из которых семь находятся в тяжёлом состоянии и один подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 943 жителя Башкирии. За сутки от коронавируса вылечились 69 человек, всего — 8755.

Минздрав сообщил, что от Covid-19 умерла 55-жительница Кушнаренковского района. У женщины диагностировали сахарный диабет второго типа и ожирение.

Также в республике увеличилось количество заболевших внебольничной пневмонией. На 20 октября прирост составил 182 пациента. При этом из больниц по выздоровлению выписались 146 человек.

Напомним, сегодня стало известно о смерти башкирской певицы Бибисары Азаматовой. Артистка скончалась после долгой борьбы с коронавирусом.

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