Чувство долга. В Башкирии медики вновь заявили о невыплатах «ковидных» денег

Куда деваются сведения про них? Непонятно. То ли больные скончались, то ли происходят недоразумения с документами. Будем обращаться в прокуратуру и к депутатам, чтобы помогли выяснить у Роспотребнадзора, куда пропали эти данные, почему они не внесены в регистр. Конечно, можно махнуть рукой и сказать «пусть это остается на их совести». Но мне кажется, что контролирующие органы должны пробудить совесть у тех, кто отвечает за эти важные вопросы, - высказалась Тамара Прига.