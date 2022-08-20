Умоляла полицию о помощи: Дина Махиянова еще полгода назад боялась гибели от рук мужа

В интернете появилось видео, которое доказывает, что погибшая от рук бывшего супруга Дина Махиянова еще в январе этого года опасалась насилия со стороны Алика и напрямую говорила об этом полицейскому.

В деле об убийстве 31-летней Дины Махияновой появляются все новые подробности. В частности, стало известно, что она еще в январе этого года обращалась в полицию и высказывала сотрудникам правоохранительных органов, что муж Алик ее убьет. Соответствующее видео выложено в телеграм-канале «Изнанка. Женщины». — Меня зарежут — это вы слышали? Когда меня зарежут, вы что скажете? — спрашивает Дина полиицейских. — Я тебе еще раз говорю, я тебя еще не зарезал, — говорит ей Алик. Напомним, бывший муж Дины Махияновой Алик нанёс ей 14 ножевых ранений, та от полученных травм скончалась на месте. У пары осталось двое детей. Согласно открытой информации, в браке Дина регулярно подвергалась насилию со стороны мужа — она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но ее заявления игнорировались. Позднее в сети появилось видео шокирующего инцидента — на кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как Алик Махиянов сначала выжидает Дину около дома её родителей, а после набрасывается на девушку с ножом в руке. Напомним, по данным официальной статистики, Башкирия занимает второе место среди российских регионов по количеству женщин, погибших от домашнего насилия. Хуже ситуация обстоит только в Москве.

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