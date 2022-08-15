«Были звоночки»: мать зарезанной мужем чиновницы Махияновой из Башкирии о трагедии

В Белорецке бывший муж местной чиновницы Дины Махияновой убил 32-летнюю девушку, предварительно подкарулив ту возле дома, а после нанеся её 14 ножевых ударов. Девушка скончалась на глазах подруг. Бывший муж погибшей задержан.
Отмечается, что бывший муж погибшей, состоя с ней браке, регулярно избивал её, а также применял по отношению к ней другие способы психологического и физического насилия. Так, по словам пользователей соцсетей, девушка неоднократно обращалась к правоохранительные органы с заявлениями о совершённых в её отношении актах домашнего насилия. По его словам, было 13 обращений в полицию.
О случившемся в беседе с ИА Башинформ высказалась мама убитой Дины Махияновой.
Так, по словам женщины, со своим будущим убийцей девушка познакомилась летом в Белорецке, когда дочь приехала туда на каникулы. И почти сразу же Алик проявил свои нездоровые наклонности — караулил девушку возле дома и открыто демонстрировал ревность. Семья на тот момент жила в Уренгое, а Дина в то время ещё была школьницей — заканчивала 11 класс, но это не остановило Алика.
— Так Алик приехал туда, год жил с нами. Позже родился малыш, сейчас старшему сыну 13 лет, младшему шесть. В Уренгое Алик не мог жить, так как дочь была под нашим присмотром, он боялся при нас ее трогать, но уже тогда были тревожные звоночки — он очень сильно ее ревновал ко всем, — рассказывает мать погибшей.
Также, по словам матери и подруг Дины, своим финансовым благосостоянием, в частности сельско-хозяйственным бизнесом Алик Также обязан Дине.
— «У него была одна свинья, ничего не было на тот момент, даже образования. Но мало того, что он ревновал, он еще и дерзкий был, за копейку удавится. И вот, Дина пахала. Стали поросят побольше разводить, дочь стояла на рынке, торговала. Мне это очень не нравилось, ведь она с высшим образованием, а стоит вся в навозе. Она меня успокаивала: «Мама, это все временно, не переживай. Надо работать», — делится подробностями мама Дины.
Отмечается, что Дина и Алик развелись 12 лет назад — ещё в 2010 году, однако мужчина продолжил домогаться своей бывшей жены. Сама же Дина не говорила, что они разошлись, она все время оберегала родных от негатива, не хотела, чтобы те знали о проблемах в семье, о побоях и издевательствах.
Мужчина не оставлял попыток вернуть жену, заявляя той, что изменится, а ситуации с побоями больше не повторяться. По словам Зайры Хатмуллиной, ситуация резко ухудшилась после того, как Дина получила должность в администрации. Приступы ревности переросли в тотальный контроль.
— Он даже заставлял ее по WhatsApp показывать, где и с кем она. Залетал к ней и в офис, устраивал сцены ревности при коллегах. На ходу останавливал ее машину, отбирал телефон и проверял переписки, — рассказывает Хатмуллина.
Спустя несколько месяцев Дина заявила, что больше не в силах этого терпеть и вознамерилась прекратить нездоровые отношения раз и навсегда.
Как завила Зайра Хатмуллина убийство Дины бывший муж планировал заранее.
— Он к убийству готовился: накануне забрал из сейфа деньги, которые Дина копила на детей, а также на ремонт, и отвез к своей матери. Пришел к ней в офис, где находились бумаги на машину, на дом. Он все документы забрал и снова увез к своей матери. Готовился конкретно, — сообщает Хатмуллина.
Женщина подчёркивает, что после совершенного преступления тот сразу поехал и сдался, видимо, надеясь, что ему срок скостят, да еще и состояние аффекта припишут и отпустят, как ни в чем не бывало. Мы сколько раз при жизни дочери вызывали полицию!
Хатмуллина также отмечает, что их семья много раз обращалась к правоохранителям, однако их заявления были проигнорированы.
— Никто не защитил, когда он ночью выгнал мою дочь с детьми на улицу, и она пришла ко мне. Алик выбил зимой окна в доме скамейкой в 30-градусный мороз. В это время дети под этим окном на диване лежали, а ему было плевать. Уголовных дел не возбуждали — отказ и все. «Вас же не убили», — говорили мне. 13 заявлений у прокурора лежит. Если бы предприняли меры, то дочь можно было бы спасти. Кто мне ответит за смерть дочери? Кто мне дочь вернет?», — говорит женщина.
Помимо прочего, по мнению матери Дины, убийца следил за её дочерью и был в том клубе, где незадолго до своей смерти Дина отмечала день рождения подруги, а также специально всё рассчитал.
— Он подгадал все, рассчитал все. Я работаю оператором, и в ту ночь дежурила — встречать, как обычно, дочь не могла. Муж мой спал в избенке, в огороде. Дети с племянницей были дома, тоже спали. Он спрятался в небольшом проходе у дома, возле вагончика и ждал ее. Подруги довезли Дину до дома. Пока она доставала у калитки ключи, он вышел и все…дальше вы знаете. Подруги даже не ожидали, что такое может произойти, не успели уехать, ждали, когда Дина калитку откроет, а потом увидели ее в крови, вызвали полицию, «скорую». Алик тут же бросил нож в поле, сел в машину и поехал сдаваться. Все было задумано, — добавила она. — Он двуличный, наврет все, всех обманет. Что только он не делал при жизни с моей дочерью: и ребра ломал, и водой обливал. И ему все сходило с рук, потому что Дина годами молчала, скрывала факты побоев, потому что он ей угрожал: «Пожалуешься, получат и они». Доченька похудела — 46 кг, он ей спать не давал, есть не давал, жить не давал. Горе, огромное горе!», — рассказывает мать Дины.