В список «20 главных событий России за 20 лет» вошел чемпионат мира по футболу-2018

В список «20 главных событий России за 20 лет» вошел чемпионат мира по футболу-2018
В список «20 главных событий России за 20 лет» вошел чемпионат мира по футболу-2018
Сегодня, 17:21ОбществоФото: piqsels.com
Холдинг 1MI совместно с Институтом развития интернета реализует национальный проект «20 главных событий России за 20 лет», в рамках которого социологи, политические аналитики и журналисты проводят опросы.

Они определяют самые важные события в истории современной России, которые оказали наибольшее влияние на молодое поколение.

Издание newsnn.ru сообщает, что в 2018 году в Российской Федерации состоялось грандиозное спортивное событие — впервые в истории в нашей стране провели чемпионат мира по футболу. Тогда Россию посетили свыше 2 миллионов иностранцев, которые приехали из Америки, Колумбии, Перу, Аргентины и многих других зарубежных государств.

После ЧМ 2018 года в Российской Федерации остались суперсовременные спортивные стадионы. В общей сложности для проведения этого события было построено семь новых арен: в Волгограде, Екатеринбурге (масштабная реконструкция), Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Объекты передали регионам, после чего на их базе начали развивать спортивную инфраструктуру. К примеру, в Нижнем Новгороде вокруг стадиона появился целый спортивный городок: тут открыли центр единоборств, разместились федерации настольного тенниса и шахмат. Кроме этого, на данной площадке предложили открыть центр реабилитации спортсменов, а также граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Также в преддверии проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в России построили сорок тренировочных стадионов, которые впоследствии были переданы небольшим клубам и спортивным школам. Они стали базой развития спорта в регионах. Например, в Геленджике тренировочная база для участников чемпионата мира по футболу после его проведения стала комплексом для подготовки к сдаче норм ГТО.

Еще одним наследием ЧМ 2018 года стал опыт проведения масштабного события, которое распределили на десяток городов. Через школу организаторов и волонтеров прошли десятки тысяч молодых людей. Они не только смогли приобщиться к футбольной истории, но также получили колоссальный опыт работы в трудных, но интересных условиях.

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