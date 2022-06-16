В Башкирии состоится прощание с погибшим на Украине 42-летним Саматом Ишкильдиным

В Башкирии состоится прощание с погибшим на Украине 42-летним Саматом Ишкильдиным
В Башкирии состоится прощание с погибшим на Украине 42-летним Саматом Ишкильдиным
Вчера, 08:57ОбществоФото: vk.com // Зианчуринский район Республики Башкортостан
Рядовой Самат Ишкильдин погиб в ходе спецоперации на Украине, а именно на территории села Александровка Херсонской области, сообщает администрация Зианчуринского района Башкирии в своих социальных сетях.

Стало известно о смерти 42-летнего рядового Самата Ишкильдина. Как уточняет администрация Зианчуринского района на своей официальной странице в соцсетях, мужчина является уроженцев Оренбургской области, однако в деревнях Идяш и Идельбаково проживают его родные сестры.

Ранее, Самат Ишкильдин участвовал в боевых действиях в Абхазии с сентября 1998 по июль 1999 года, а также в Северо-Кавказском регионе в период с март по май 2000 года. На Украине рядовой отправился 2 апреля в качестве добровольца.

Прощание с мужчиной состоится сегодня, 16 июня, в 12:30 часов в селе Идельбаково на площади перед парком «Молодежный».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы