В Башкирии состоится прощание с погибшим на Украине 42-летним Саматом Ишкильдиным

Рядовой Самат Ишкильдин погиб в ходе спецоперации на Украине, а именно на территории села Александровка Херсонской области, сообщает администрация Зианчуринского района Башкирии в своих социальных сетях.

Стало известно о смерти 42-летнего рядового Самата Ишкильдина. Как уточняет администрация Зианчуринского района на своей официальной странице в соцсетях, мужчина является уроженцев Оренбургской области, однако в деревнях Идяш и Идельбаково проживают его родные сестры. Ранее, Самат Ишкильдин участвовал в боевых действиях в Абхазии с сентября 1998 по июль 1999 года, а также в Северо-Кавказском регионе в период с март по май 2000 года. На Украине рядовой отправился 2 апреля в качестве добровольца. Прощание с мужчиной состоится сегодня, 16 июня, в 12:30 часов в селе Идельбаково на площади перед парком «Молодежный».

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