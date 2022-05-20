«Дюртюлимелиоводстрой» поощряет тех, кто сообщает о проблемах с вывозом мусора

Регоператор по обращению с ТКО на северо-западе Башкирии призывает жителей присылать сигналы с наиболее проблемных площадок по сбору мусора

Регоператор по обращению с ТКО на северо-западе Башкирии «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка») призывает жителей присылать сигналы с наиболее проблемных площадок по сбору мусора, для направления туда дополнительных сил. Самого активного общественного помощника поощрят. — Мы продолжаем приводить в порядок контейнерные площадки после субботников. Для того, чтобы эта работа проводилась эффективнее, мы просим жителей нам помочь — присылать фото с тех площадок, где нужно дополнительно поработать нашим бригадам, — сказала директор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева. Приславший фото с наибольшего числа проблемных контейнерных площадок будет освобождён от платы за вывоз ТКО до конца 2022 года. Результаты акции станут известны к 1 июня. — Мы знаем, что на территории нашей ответственности живут неравнодушные люди. Нефтекамск всегда отличался активной гражданской позицией, мы это ценим и надеемся на вашу помощь. Чисто там где не молчат о проблемах, — считают в компании. Фото: Дюртюлимелиоводстрой Отправить информацию с фото контейнерных площадок можно в мобильном приложении «ТКО РО Дюртюлимелиоводстрой». Оно доступно для скачивания в Google Play для Android и AppStore для IPhone. В личном кабинете нужно нажать на кнопку «Отправить обращение», загрузить фото и указать адрес контейнерной площадки. Далее нейросеть подаст сигнал, а логистическая система на основе искусственного интеллекта перераспределит бригады на линии так, чтобы ближайший мусоровоз прибыл на место в приоритетном порядке. Отчёт об уборке будет опубликован в группе «Дюртюлимелиоводстроя» ВКонтакте. Напомним, что ранее минэкологии РБ пыталось расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем», но Глава Башкирии Радий Хабиров не принял это предложение. За компанию вступились экологи, усмотревшие в этом признаки рейдерской атаки на регоператора.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter