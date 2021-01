Банк “Траст” добивает кинобизнес

Банк непрофильных активов «Траст» в счет непогашенного долга списал денежные средства со счетов киносети «Синема парк», принадлежащей бизнесмену Александру Мамуту. Речь идет о новогодней выручке объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» в размере 450 миллионов рублей.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин направил руководителю администрации президента Антону Вайно письмо, в котором рассказал о ситуации и сообщил, что сегодня киносеть рассматривает вариант временного закрытия своих кинотеатров по стране, дабы избежать дальнейших убытков, пишут vedomosti.ru. Как стало известно, списание денежных средств произошло с 11 по 13 января, уже после окончания действия банкротного моратория. Ранее по инициативе президента Владимира Путина в России стал действовать мораторий на банкротство для сфер бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Кредиторы не вправе были банкротить своих должников, начислять неустойки и взыскивать долги. Данная мера поддержки бизнеса прекратила свое действие 7 января. По оценке Березина, списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в настоящем случае равносильно ему». Ведь списание всей новогодней выручки делает невозможным для заемщика исполнение обязанностей перед работниками, бюджетом и контрагентами. «Так как у “Синема парк” отсутствуют финансовые средства на расходы, банкротство в данном случае – неминуемый сценарий развития событий. Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода. Вместо того, чтобы способствовать эффективному преодолению кризисной ситуации, банк “Траст” фактически добивает кинобизнес», — написал Березин в письме Вайно. Напомним, что большую часть прошлого года кинотеатры в России были закрыты в рамках принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В «Трасте» ситуацию о списании 450 миллионов рублей комментировать отказались, отметив только, что направили в суд исковое заявление о взыскании более миллиарда рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети бизнесмену Александру Мамуту.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter