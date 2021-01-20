Банк “Траст” добивает кинобизнес

Как стало известно, списание денежных средств произошло с 11 по 13 января, уже после окончания действия банкротного моратория. Ранее по инициативе президента Владимира Путина в России стал действовать мораторий на банкротство для сфер бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Кредиторы не вправе были банкротить своих должников, начислять неустойки и взыскивать долги. Данная мера поддержки бизнеса прекратила свое действие 7 января.