Пенсионный фонд "заживо похоронил" мужа уфимки претендующей на детское пособие

Пенсионный фонд "заживо похоронил" мужа уфимки претендующей на детское пособие
Пенсионный фонд "заживо похоронил" мужа уфимки претендующей на детское пособие
Вчера, 11:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Уфимка рассказала о том как ПФР отказал ей в пособии из-за отсутствия свидетельства о смерти ее живого мужа, сделала это она в соцсетях 19 июля.

Весьма нетривиальный оборот приняла попытка одной из уфимских семей получить финансовое подспорье от государства в виде пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. О том, что отказы в назначении выплат приходят семьям порой по ошибочным причинам красноречиво свидетельствует страница Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте — именно по вопросам пособий на детей и отказа в них жалобы есть под каждым постом.

Однако на этот раз уфимка не пошла жаловаться на страницу Радия Хабирова, а сама разместила в соцсетях третью причину отказа её семье в пособии. Выплату семье не назначили по весьма экстравагантной причине — женщина не приложила к заявлению свидетельство о смерти ее мужа, который между тем живет и здравствует.

— Подала заявление на получение пособия от 8 до 17 лет, в третий раз приходит отказ и каждый раз разная причина, но сегодня причина меня вообще добила! Не предоставила свидетельство о смерти мужа!!! Муж жив слава Богу!!! В анкете все данные мужа указала!!! Почему такое отношение к людям? — этими словами женщина сопроводила документ в котором ПФР сообщил об отсутствии свидетельства о смерти ее живого мужа.

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