Сон на полу и еда раз в день: военкомат Башкирии пытается выполнить план по призыву?

— Приезжают за мальчиком, он показывает им положительный тест на ковид, его насильно увозят из дома, одевают в форму, он три дня общается с призывниками, и сейчас лежит в зубовском госпитале. Будут писать заявление о возбуждении уголовного дела. Сколько он успел заразить детей? Кто за это отвечает? , — сообщила Жукова. — Вчера отправили призывника: у него рука не разгибается и умственно неразвитый. Ну как будет служить человек с несгибающейся рукой? Это полное издевательство и равнодушие администрации к этому вопросу. Хватит издеваться над юношами, подлежащими призыву. Этот план по призыву неподъемный, скоро нас — женщин и бабушек — будут отправлять в армию.