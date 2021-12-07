Сон на полу и еда раз в день: военкомат Башкирии пытается выполнить план по призыву?

Накануне, 6 декабря, житель Башкирии пожаловался главе республики Радию Хабирову на сборный пункт призывников, расположенный по адресу Революционная, 156 в Уфе. Свою жалобу он оставил в комментариях на официальной странице чиновника в соцсетях.
— Вчера проводили солдата в армию. Мы в шоке — в сборном пункте порядка нет, новобранцы спят на голых топчанах (койка из голых досок с изголовьем — прим.ред.), полтора литра воды в бутылке стоит 300 рублей, 10 штук сигарет — 150 рублей. Что за издевательство? Воду можно и бесплатно дать, они же едут не на заработки, а нас защищать. Специально заставляют брать простые телефоны без камеры, чтобы не снимали, а по телевизору показывают чистота, порядок, по 9 дней лежат в сборном пункте новобранцы, — возмущается Валерий К.
С уфимцем согласилась и другая жительница республики.
— На данный момент мой родной племянник тоже находится в этом сборном пункте, условий нет, летом сына проводила — такая же проблема была, на улице жара стояла, воды не было, отвозили несколько раз на призывной. Дети спят на деревянных топчанах, укрываются своими куртками, вечером кормят ужасно, еду покупают, а цены космос. Для чего мы растим сыновей и зачем отправляем защищать Родину, если с первых дней такое издевательство! Примите меры, ребёнок лежит уже 7 дней, отправка, говорят, только 9-го, а деньги, которые взял с собой, уже закончились, что за беспредел, — обращается к сотрудникам ЦУР Башкирии Дина А.
Примечательно, что еще несколько жителей Башкирии отметили, что ситуация в данном призывном пункте в Уфе не меняется уже много лет.
— Сын в 2015 году призывался, после того, как «покупатели» их забрали, рассказывал про эти топчаны, благо было лето… Похоже, ничего не меняется, — вспоминает жительница Башкирии Наля А.
— В 1980 году еще были эти топчаны, когда мой отец призывался. Я в 2012 году тоже их застал, всё так же и сейчас. Там за стрижку наголо еще деньги брали. Я там провел два дня, вроде, обещали что в душ (баню) сводят перед отправкой, ага, форму надели и увезли на вокзал, — поделился воспоминаниями отслуживший Рустам А.
Уфимка рассказала Mkset свою историю отправки сына в армию.
— Сын ушёл по повестке в военкомат в девять часов утра. До сих пор его нет. Без телефона и денег. Трубки в военкомате не берут. Рабочий день закончился! Весь день без еды и воды. На дворе 21-й век, а в итоге как со скотами обращаются! , — возмущается женщина.
Женщина считает, что с призывниками обращаются, «как с тюремщиками», и «отлавливают словно собак».
— Мать не знает весь день, что с сыном, вообще не по-человечески же! У других проводы в армию устраивают, а тут как собак, отловили и увезли? Как так-то? , — негодует женщина.
По ее словам, связаться с сыном ей удалось только поздно вечером — со слов призывника, их за весь день покормили лишь один раз, а «спали они на полу в одежде». Мать считает, что проводы в армию должны проходить по-другому.
— Отпустите домой, помыться, по-человечески приготовиться, попрощаться, взять, что надо с собой. А так, как собак, погрузили и на бойню. Я не так представляла уход сына в армию. Мне такая армия и долг Родине вообще не нужен, — высказалась мать призывника.
По ее информации, все оказались годны к службе. «Служба началась с сегодняшнего дня, домой никого не отпускают», — добавила она.
Ранее другая уфимка Юлия Матросова рассказала телеграм-каналу «Мэш» о своем брате-призывнике Илье Матросове, которого, как утверждает Юлия, под угрозой уголовного преследования заставили явиться в районный военкомат, несмотря на болезнь юноши. Со слов сестры, призывник несколько дней находился в пункте призыва с температурой. Известно, что по данному инциденту правозащитники обратились в военную прокуратуру.
По данным ЦУР Башкирии, в военном комиссариате Республики Башкортостан информацию о «якобы ненадлежащих условиях размещения призывников на сборном пункте» назвали не соответствующей действительности.
— Призывники, прибывшие на сборный пункт региона, бесплатно обеспечиваются постельным бельем, трехразовым горячим питанием, а также питьевой водой. Коллеги также напоминают, что распространение заведомо ложной общественно-значимой информации может являться основанием для привлечения к административной ответственности, а в отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства, — отметила Аида Асфина, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан.
К слову, по словам источника Mkset, знакомого с ситуацией изнутри, военкомат якобы пытается «сделать план» по призыву, поэтому, как сообщил собеседник, «забирают всех подряд, чтобы нужный процент был, а потом на месте решат, кого комиссовать, а кого отправить на службу».
Правозащитница Альмира Жукова сообщила в эфире «Эха Москвы в Уфе», что военкоматы в погоне за планом забирают на сборный пункт даже больных и тех, кто имеет отсрочки. К слову, в прошлом году Жукова записала видеообращение к главе республики Радию Хабирову, в котором заявила о нарушении прав призывников по итогам осеннего призыва в Башкирии.
— Приезжают за мальчиком, он показывает им положительный тест на ковид, его насильно увозят из дома, одевают в форму, он три дня общается с призывниками, и сейчас лежит в зубовском госпитале. Будут писать заявление о возбуждении уголовного дела. Сколько он успел заразить детей? Кто за это отвечает? , — сообщила Жукова. — Вчера отправили призывника: у него рука не разгибается и умственно неразвитый. Ну как будет служить человек с несгибающейся рукой? Это полное издевательство и равнодушие администрации к этому вопросу. Хватит издеваться над юношами, подлежащими призыву. Этот план по призыву неподъемный, скоро нас — женщин и бабушек — будут отправлять в армию.
Нарушения, по мнению правозащитника Виля Тухватуллина, связаны с установленным планом по количеству призывников из Башкирии. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», члены СПЧ Башкирии считают цифру в 8 тысяч призывников в год завышенной. Из-за этого, по их мнению, в армию отправляются молодые люди, имеющие проблемы со здоровьем.
По данным пресс-службы Центрального военного округа Минобороны РФ, сегодня из Башкирии в армию отправлено около 3000 юношей. Всего за осенний призыв 2021 года со сборного пункта республики планируется отправить более 4 тысяч призывников.