Уфимский хоспис для неизлечимо больных пациентов может открыться в конце этого года

Надежды на то, что первый в регионе стационар для неизлечимо больных детей и взрослых может открыться в конце 2022 года, выразил глава Башкирии. Хоспис будет рассчитан на 40 коек для взрослых и 20 для детей.

Первый в Башкирии стационар для паллиативных пациентов может открыться уже в конце этого года. Как сообщил глава Башкирии в интервью телеканалу БСТ, на данный момент завершаются строительные работы. - Когда санкционное давление сейчас идет, мы тем более будем строить. Конечно, есть свои сложности, которые мы в ежедневном режиме решаем. Вообще моя мечта, что этот хоспис должен принять своих посетителей до конца этого года, Радий Хабиров. Предполагалось, что хоспис будет небольшим и занимать территорию в 500 квадратных метров, однако уже на этапе проектирования, по словам Хабирова, пришло понимание каким должен быть стационар. Так, площадь хосписа составляет почти 14 тысяч квадратных метров, который будет рассчитан на 40 коек для взрослых и 20 коек для детей. - Некоторые говорят это печальная история, но это не печальная история, Нюта всегда говорит хоспис — не про смерть, хоспис — про жизнь и про любовь, ровно поэтому мы его строим.Хабиров. Кроме того, глава региона подчеркнул, что в строительство стационара не было вложено «ни одного рубля бюджетных денег». Средства поступают от предприятий и частных лиц. Потому, по словам Хабирова, »самая лучшая помощь, конечно, денежные переводы». Накануне был презентован видеоролик, снятый в поддержку Уфимского хосписа. В ролике отразили национальные особенности того, что важно и ценно для человека. Так, Хабиров заявил, что Уфимский хоспис дает возможность быть добрее и ответственнее. Ранее Mkset рассказывал, как выживают благотворительные организации Башкирии в условиях санкций. В частности, мы поговорили с представителями таких организаций как «Уфимский хоспис, «Наши дети», «Потерь нет» и «Мархамат».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter