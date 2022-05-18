В Уфе презентовали ролик в поддержку первого в регионе хосписа

«Тема помощи в конце жизни остается очень табуированной в обществе, нам же очень важно донести до жителей республики Башкортостан информацию о хосписе. В первую очередь, для того, чтобы люди с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями — как дети, так и пожилые и их близкие не боялись обращаться к нам, не оставались один на один с болезнью в сложное для них время, — рассказывает Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис».