Роспотребнадзор по Башкирии: калораж у школьного питания не дотягивает до нормы

Роспотребнадзор по Башкирии: калораж у школьного питания не дотягивает до нормы
Роспотребнадзор по Башкирии: калораж у школьного питания не дотягивает до нормы
Сегодня, 12:22ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О несоответствии положенной нормы калорий с фактической на оперативке в мэрии рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина 19 апреля.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативке в мэрии отчиталась о контроле за работой аутсорсеров, которые занимаются питанием детей, как детсадовцев так и школьников. Речь шла конкретно об Уфе, и каких-то серьезных нарушений Роспотребнадзор не обнаружил.

Однако была выявлена несостыковка положенного по нормам количества калорий с фактическим их содержанием в обедах.

Отметила Пермина и то, что обеды по сравнению с прошлым годом потеплели, как на линии раздачи, так и на столах у школьников. Речь идет о ранее звучавших от школьников и их родителей жалобах на то, что обеды школьникам подают холодными.

Известно и то, что в нынешнем 2022 году проверками прошли в 86% школ и в 40% детских садов города. По сравнению с прошедшим годом число нарушений обязательных требований в школах сократилось на 14% – с 1250 до 804.

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