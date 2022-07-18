С начала 2022 года в Башкирии задержан 7 541 пьяный водитель, 98 из них совершили ДТП

Так по данным Булушева с начала 2022 года, то есть за первое его полугодие в Башкирии был задержан 7 541 нетрезвый водитель, 98 из них были задержаны уже после того как они попали в ДТП. Только за минувшую неделю пьяными за рулем попались 258 водителей, 3 из которых попали в дорожно-транспортные происшествия.