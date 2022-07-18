Пенсионера 67 лет из Кумертау Верховный суд РБ признал виновным в дискредитации ВС РФ

Однако наказание ему еще суд первой инстанции назначил ниже минимального штрафа по части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – 15 тысяч рублей, рассказали Mkset в объединенной пресс-службе судов 18 июля.

Сегодня, 18 июля Верховный суд Башкирии в апелляционном порядке рассмотрел жалобу на постановление Кумертауского межрайонного суда о признании виновным 67-летнего пенсионера в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. 22 июня 2022 года Кумертауский межрайонный суд признал пенсионера виновным в дискредитации ВС РФ, которую он осуществлял в социальных сетях путем публикации стихов о ситуации на Украине и некоторых видео с YouTube. 6 июля жалоба на данное решение Кумертауского межрайонного суда поступила в Верховный суд и сегодня она была рассмотрена. Судья Хаким Ахмеджанов оставил решение суда первой инстанции в силе. Однако стоит отметить, что пенсионер получил штраф ниже минимального – в размере 15 тысяч рублей, тогда как санкция за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Подобный прецедент уже был. Орджоникидзевский райсуд приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей одинокую маму из Уфы Регину Ибрагимову. Примечательно в данной ситуации то, что о плакате в комнате Ибрагимовой, который и стал причиной для штрафа и обвинений в дискредитации, в органы сообщила неравнодушная соседка девушки по коммунальной квартире.

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