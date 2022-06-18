Начальник отдела образования Сибая получил 9 лет колонии за взяточничество

Доказательства, собранные Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РБ, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получения взятки). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также назначил штраф в двукратном размере от суммы полученной взятки. Бывшему чиновнику запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. Он взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.