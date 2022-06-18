Начальник отдела образования Сибая получил 9 лет колонии за взяточничество

Как установили следствие и суд, в 2020 году начальник отдела образования сибайской администрации потребовал от знакомого представителя стройфирмы взятку за содействие в приеме выполненных работ и их оплате. Уточним, что у этой фирмы были заключены муниципальные контракты с местными образовательными бюджетными учреждениями на ремонт и строительство на общую сумму свыше 35 млн руб. В качестве взятки начотдела запрашивал 3% от стоимости контрактов — более 1 млн руб. Представитель строительной фирмы согласился. Часть взятки (105 тыс. руб.) подозреваемый получил стройматериалами для личных нужд, еще 100 тыс. руб. — наличными.
Кроме того, в 2020 году подсудимый потребовал у представителя коммерческой организации в качестве взятки купить и установить системы электроснабжения и видеонаблюдения на земельном участке, принадлежащем его матери. Эта взятка предполагалась за содействие в заключении договоров с подведомственными ему образовательными учреждениями на поставку необходимого оборудования и систем безопасности, их последующем приеме и оплате. Затребованные системы приобретены и смонтированы на общую сумму более 240 тыс. руб.
Доказательства, собранные Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РБ, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получения взятки). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также назначил штраф в двукратном размере от суммы полученной взятки. Бывшему чиновнику запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. Он взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.