«Аэрофлот» уменьшил число рейсов в КНР

Из-за снижения спроса «Аэрофлот» сократил число рейсов в Китайскую Народную Республику.
Также будет уменьшено количество рейсов до Гуанчжоу. Вместо ежедневных отправлений, теперь эти рейсы выполняются через день. В указанный период будет снижено и количество рейсов в Гонконг, сообщает rns.online
Напомним, вспышка заражений коронавирусом произошла в декабре прошлого года. Эпицентром стал промышленный город-миллионник Ухань. На сегодняшний день, количество заболевших превысило 71 000 человек, 1775 человек скончались, более 10 000 пациентов выздоровели.
В России из-за вспышки коронавируса с 14 февраля запрещены все чартерные рейсы российских компаний в КНР и обратно. Ранее, с 31 января, было решено приостановить большую часть регулярных рейсов. На сегодняшний день остались только 4 рейса «Аэрофлота»: в Гонконг, Гуанчжоу, Шанхай, Пекин и рейсы четырех китайских компаний-партнеров.