«Аэрофлот» уменьшил число рейсов в КНР

Также будет уменьшено количество рейсов до Гуанчжоу. Вместо ежедневных отправлений, теперь эти рейсы выполняются через день. В указанный период будет снижено и количество рейсов в Гонконг, сообщает rns.online

Напомним, вспышка заражений коронавирусом произошла в декабре прошлого года. Эпицентром стал промышленный город-миллионник Ухань. На сегодняшний день, количество заболевших превысило 71 000 человек, 1775 человек скончались, более 10 000 пациентов выздоровели.