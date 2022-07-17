В Башкирии разработают туристические маршруты для детей

В конкурсе могут участвовать проектные команды специалистов в области детского туризма. Они должны предложить проект по одному из видов туризма (культурно-познавательный, экологический, промышленный или этнокультурный). В этом году появилась новая номинация «Путешествие на тему», в которой принимаются проекты, созданные с учетом тематики юбилейных мероприятий федерального уровня. Задана и тема — игрушки и игрушечные промыслы, игровые технологии.