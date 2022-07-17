Научный подход: для формирования импортозамещения понадобятся ученые

По мнению эксперта, только системный подход сможет обеспечить реальное импортозамещение, а главную роль в этом сыграет фундаментальная и прикладная наука.

По мнению кандидата технических наук, математика Андрея Злобина, импортозамещение в стране буксует именно потому, что любые современные технологии требуют развитой фундаментальной и прикладной науки. Даже скопировать технологию без научных школ и соответствующих специалистов невозможно. Поэтому вокруг сейчас так много «воздушных замков и потемкинских деревень». В качестве примера он приводит авиапромышленность. По словам математика, только высококвалифицированные ученые могут разработать конструкционные материалы, провести расчеты, оптимизировать конструкцию, провести испытания, обеспечить ресурс. — Например, чтобы правильно спроектировать самую сложную деталь современного авиадвигателя — охлаждаемую лопатку турбины, мало использовать автоматизацию САПР или так называемые «цифровые двойники». Нужно иметь полноценное широкое инженерное образование, соответствующую ученую степень, глубоко знать множество разделов физики, математики, приобрести огромный опыт работы с железом и огнем не только в теории, но и на практике, — подчеркивает Андрей Злобин, добавляя, что подобная квалификация нарабатывается десятилетиями, и поэтому наладить массовое производство авиадвигателей или самолетов за несколько лет в России попросту нереально. Еще один пример — программное обеспечение, о налаживании производства которого чиновники тоже активно говорят, анонсируя относительно небольшие сроки. Но проблема в том, что компьютерное «железо» в России в основном импортное. — Какие бы замечательные программы ни написали в ближайшие годы российские программисты, без программирования по иностранному «железу» им еще долго не обойтись. Это горькая правда, о которой предпочитают не упоминать. Решением проблемы эксперт видит фундаментальную и прикладную науку, которая, например, поможет создать действительно отечественное «железо». При этом меры, принимаемые сегодня в целях импортозамещения не выдерживают никакой критики, поскольку не содержат в себе системного научного подхода. Подробнее — в материале «Новых известий».

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