В Забайкалье договорились о сотрудничестве по газификации частного сектора Читы

Соглашение подписали первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и гендиректор ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» Станислав Неверов, пишет chitamedia.su.
Александр Осипов отметил, что для Читы, как для региона, занимающего верхние позиции антирейтинга по загрязненности воздуха, реализация данного проекта очень важна. Ведь не секрет, что большая часть выбросов происходит вследствие использования печного отопления жителями частного сектора.
Как участник федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», Забайкалье в числе первых должно провести газификацию. Реализация проекта осуществляется по схеме концессии до конца 2024 года. Кредитование берет на себя Газпромбанк.
Алексей Чичканов подчеркнул, что Газпромбанк давно и плодотворно осуществляет газификацию российских регионов, помогая государству решать одну из глобальных задач современности. Он также отметил, что газификация осуществляется на выгодных для всех участников условиях.
Станислав Неверов, в свою очередь, отметил важное значение газификации в снижении уровня вредных выбросов, угрожающих здоровью населения.