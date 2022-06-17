В ходе спецоперации на Украине погиб Вячеслав Корниенко из Башкирии

В ходе спецоперации на Украине погиб Вячеслав Корниенко из Башкирии
В ходе спецоперации на Украине погиб Вячеслав Корниенко из Башкирии
Вчера, 08:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: ВК Олега Фролова
О гибели военнослужащего в своих социальных сетях сообщил мэр города Кумертау Олег Фролов 16 июня.

Сообщение мэра города Кумертау Олега Фролова размещенное в его социальных сетях оказалось скорбным, но малоинформативным. Мэр рассказал о гибели военнослужащего в ходе спецоперации на Украине, однако не указал ни возраста ни звания погибшего воина. Mkset выяснил, что Корниенко было 24 года и службу в армии он проходил по контракту.

Однако Фролов уточнил, что дата прощания с Вячеславом Корниенко еще не известна и о ней мэр Кумертау сообщит отдельно. также Фролов на своей странице выразил соболезнования близким погибшего.

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