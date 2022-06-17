В ходе спецоперации на Украине погиб Вячеслав Корниенко из Башкирии

Сообщение мэра города Кумертау Олега Фролова размещенное в его социальных сетях оказалось скорбным, но малоинформативным. Мэр рассказал о гибели военнослужащего в ходе спецоперации на Украине, однако не указал ни возраста ни звания погибшего воина. Mkset выяснил, что Корниенко было 24 года и службу в армии он проходил по контракту.