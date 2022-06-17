Тело пропавшего без вести бизнесмена из Башкирии нашли в реке спустя семь месяцев

Тело пропавшего без вести бизнесмена из Башкирии нашли в реке спустя семь месяцев
Тело пропавшего без вести бизнесмена из Башкирии нашли в реке спустя семь месяцев
Вчера, 11:24ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
Труп 59-летнего мужчины местные жители обнаружили в реке Юрюзань 16 июня, сообшает ИА Башиноформ

Жители деревни 2-е Идельбаево обнаружили в реке тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в реке Юрюзань близ деревни 2-е Идельбаево в Салаватском районе республики. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Личность погибшего установлена. Утопленником оказался житель деревни Махмутово, который ранее занимался бизнесом, связанным с разведением крупного рогатого скота и производством молочных продуктов. Мужчина также возглавлял фермерское хозяйство.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчин не обнаружено. Отмечается, что его исчезновение случилось в ноябре 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось о женщине, утонувшей в озере Теплом. Сообщается, что женщина, будучи в состоянии опьянения, проигнорировала просьбы своих товарищей не спускаться в воду.

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