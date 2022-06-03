В Уфе на озере Теплое впервые за это лето утонула женщина, которая выпивала на берегу

Сегодня же на озере Теплое, а именно на пляже «Райский берег» чуть не утонули двое подростков, однако спасатели вовремя подоспели им на помощь и не допустили беды. В УГЗ же уфимцам и гостям столицы напомнили о том, что употребление алкоголя на воде зачастую приводит к трагическим последствиям.