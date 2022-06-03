В Уфе на озере Теплое впервые за это лето утонула женщина, которая выпивала на берегу

Женщина 1977 года рождения сегодня, 3 июня утонула на озере Теплом в Иноре. Несмотря на просьбы тех, с кем она отдыхала на берегу не рисковать и не окунаться в воду, женщина рискнула и поплатилась за это жизнью. Очевидцы сообщают, что отдых компании сопровождался употреблением алкогольных напитков.
Компания отдыхала в месте, где установлен аншлаг запрещающий купание, но спасатели дежурившие на озере Теплое пришли на помощь и достали женщину из воды. Но к сожалению было уже поздно, и несмотря на попытки реанимировать женщину до приезда медиков, женщина скончалась, а скорая помощь лишь констатировала ее смерть.
Сегодня же на озере Теплое, а именно на пляже «Райский берег» чуть не утонули двое подростков, однако спасатели вовремя подоспели им на помощь и не допустили беды. В УГЗ же уфимцам и гостям столицы напомнили о том, что употребление алкоголя на воде зачастую приводит к трагическим последствиям.