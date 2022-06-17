БашГУ организует 6 образовательных «Университетских смен» для детей от 12 до 17 лет

По сути «университетские смены» будут напоминать традиционный отдых детей в оздоровительных центрах в течении 10 дней, именно столько длится смена, подростки будут отдыхать на базе отдыха «Кульчум» или же в университетском общежитии гостиничного типа, слушать лекции по истории и культуре России на русском языке, а также посещать местные достопримечательности или же любоваться красотами Башкирии. Все зависит от того в какую из смен попадет подросток.