БашГУ организует 6 образовательных «Университетских смен» для детей от 12 до 17 лет

БашГУ организует 6 образовательных «Университетских смен» для детей от 12 до 17 лет
БашГУ организует 6 образовательных «Университетских смен» для детей от 12 до 17 лет
Вчера, 17:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Пилотный проект «Университетских смен» позволит вынужденным переселенцам отдохнуть и получить знания по истории и культуре России.

Настоящее ноу-хау приготовил БашГУ для детей, а точнее для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которые прибыли в Башкирию из ДНР и ЛНР. БашГУ единственный вуз Башкирии, который принимает участие в федеральном проекте «Университетские смены». По предварительным расчетам за 6 таких смен с пользой отдохнуть смогут 300 ребят.

По сути «университетские смены» будут напоминать традиционный отдых детей в оздоровительных центрах в течении 10 дней, именно столько длится смена, подростки будут отдыхать на базе отдыха «Кульчум» или же в университетском общежитии гостиничного типа, слушать лекции по истории и культуре России на русском языке, а также посещать местные достопримечательности или же любоваться красотами Башкирии. Все зависит от того в какую из смен попадет подросток.

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