После пожара с 11 погибшими власти Башкирии поставят на учет все пансионаты

Власти Башкирии приняли решение поставить на учет абсолютно все пансионаты республики после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, в котором погибли 11 постояльцев. Планами по регулированию деятельности подобных учреждений поделился премьер-министр республики Андрей Назаров.

Вчера ночью в в деревне Ишбулдино Абзелиловского района сгорел частный «Дом престарелых (Дом милосердия)», руководителем которого является Расима Махиянова. В результате пожара погибли 11 человек, пятерым удалось спастись: трем постояльцам, сиделке и 15-летней дочери директора учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура организовала проверку, а на место выехал глава Башкирии Радий Хабиров, который принял решение за счет средств правительства оплатить похороны, оказать материальную поддержку семьям и выжившим. Андрей Назаров, также побывавший в Абзелиловском районе, рассказал, что дом был зарегистрирован как частный и в качестве пансионата не числится, поэтому никакие органы не контролировали его работу. В здании были обнаружены нарушения: плохие условия проживания и отсутствие систем пожаротушения. Чтобы не допустить повторения этой ситуации, мы должны поставить на учет абсолютно все пансионаты. Сделать это планируем через глав районов. В течении нескольких дней соберем всю информацию и передадим правоохранительным и надзорным органам, сообщил Андрей Назаров. Последние в свою очередь должны проверить законность данных учреждений и условиях содержания людей. Кроме того, ведомства проверят соблюдение мер пожарной безопасности в 74 государственных пансионатах. Напомним, ранее депутаты Госсобрания Башкирии предложили лицензировать деятельность частных пансионатов. Поправки были направлены в Совет законодателей при Федеральном Собрании. Вчера спикер парламента попросил ускорить процесс внесения поправок.

