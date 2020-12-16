После пожара с 11 погибшими власти Башкирии поставят на учет все пансионаты

Андрей Назаров, также побывавший в Абзелиловском районе, рассказал, что дом был зарегистрирован как частный и в качестве пансионата не числится, поэтому никакие органы не контролировали его работу. В здании были обнаружены нарушения: плохие условия проживания и отсутствие систем пожаротушения.