После пожара с 11 погибшими власти Башкирии поставят на учет все пансионаты

После пожара с 11 погибшими власти Башкирии поставят на учет все пансионаты

Вчера, 15:37ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Власти Башкирии приняли решение поставить на учет абсолютно все пансионаты республики после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, в котором погибли 11 постояльцев. Планами по регулированию деятельности подобных учреждений поделился премьер-министр республики Андрей Назаров.

Вчера ночью в в деревне Ишбулдино Абзелиловского района сгорел частный «Дом престарелых (Дом милосердия)», руководителем которого является Расима Махиянова. В результате пожара погибли 11 человек, пятерым удалось спастись: трем постояльцам, сиделке и 15-летней дочери директора учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура организовала проверку, а на место выехал глава Башкирии Радий Хабиров, который принял решение за счет средств правительства оплатить похороны, оказать материальную поддержку семьям и выжившим.

Андрей Назаров, также побывавший в Абзелиловском районе, рассказал, что дом был зарегистрирован как частный и в качестве пансионата не числится, поэтому никакие органы не контролировали его работу. В здании были обнаружены нарушения: плохие условия проживания и отсутствие систем пожаротушения.

Чтобы не допустить повторения этой ситуации, мы должны поставить на учет абсолютно все пансионаты. Сделать это планируем через глав районов. В течении нескольких дней соберем всю информацию и передадим правоохранительным и надзорным органам, сообщил Андрей Назаров.

Последние в свою очередь должны проверить законность данных учреждений и условиях содержания людей. Кроме того, ведомства проверят соблюдение мер пожарной безопасности в 74 государственных пансионатах.

Напомним, ранее депутаты Госсобрания Башкирии предложили лицензировать деятельность частных пансионатов. Поправки были направлены в Совет законодателей при Федеральном Собрании. Вчера спикер парламента попросил ускорить процесс внесения поправок.

Related news:
пожарРегиональные органы властиБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы