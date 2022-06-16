В Башкирии назначили нового руководителя природоохранной прокуратуры

Должность природоохранного межрайонного прокурора республики занял Евгений Гуслов. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что на данную должность Евгений Гуслов был назначен в соответствии с приказом генерального прокурора России Игоря Краснова.
Евгений Гуслов родился в Томске в 1983 году. Является выпускником ТГУ, где в 2005 году получил специальность в области юриспруденции. В том же году Гуслов начал свою карьеру в органах прокуратуры. Далее получил ряд повышений и в 2019 году стал заместителем прокурора Молчановского района Томской области.
Напомним, ранее указом президента Владимира Путина на шестилетний срок были назначены девять судей федеральных судов республики. Примечательно, что пятеро судей получили назначение на должности в Уфимском райсуде и в четырех райсудов в районах башкирской столицы.