В Башкирии назначили нового руководителя природоохранной прокуратуры

Евгений Гуслов родился в Томске в 1983 году. Является выпускником ТГУ, где в 2005 году получил специальность в области юриспруденции. В том же году Гуслов начал свою карьеру в органах прокуратуры. Далее получил ряд повышений и в 2019 году стал заместителем прокурора Молчановского района Томской области.