Путин подписал указ о назначении девяти судей в Башкирии, включая Верховный суд

Девять судей федеральных судов разных уровней в Башкирии назначены на шестилетний срок, следует из указа за подписью президента от 10 июня.

Вчера 10 июня были назначены президентом множество федеральных судей по всей России, 9 из которых были назначены на должности судей разного уровня, от райсудов как Уфы, так и районных райсудов до Верховного суда, в республике Башкортостан. Так судьей Верховного суда Башкирии на шесть лет указом президента назначена Елена Оленичева. Ранее она работала в Советском райсуде города Уфы. Татьяна Биккинина указом президента назначена судьей городского суда в Стерлитамаке, а Эльмиру Зиангирову указ назначил председателем Чишминского райсуда. заместителем же председателя Кировского райсуда Уфы стала Ольга Совина. Остальные пятеро судей были назначены в Уфимском райсуде и в четырех райсудов в районах столицы. Тагир Карачурин стал судьей Уфимского районного суда. Судьей Октябрьского райсуда Уфы указом назначен был Арсен Латыпов. В Ленинском районном суде Уфы судьей назначена Наталья Лялина. Судьей райсуда Орджоникидзевского района стала Ирина Байбулатова. Юлия Мельникова указом президента была назначена судьей Советского райсуда в Уфе. Предыдущее назначение судьи в Башкирии состоялось 24 мая 2022 года, тогда указом Путина президентом был назначен председатель Арбитражного суда республики, им стал на протяжении года исполнявший обязанности председателя суда Николай Архиеереев.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter