Российское вино: где найти настоящее сокровище и почему дешево не значит плохо

О состоянии виноделия в России, качестве отечественного вина и местах где можно найти настоящие винные «жемчужины» с экспертами поговорили «Новые известия».

У россиян меняются предпочтения в выборе алкоголя, «родное» виноделие не может удовлетворить имеющиеся запросы, но кое-где в России можно найти и настоящие сокровища. Так в России на 1% снизился спрос на водку, но на 10% возросли продажи вин — таковы данные министерства промышленности и торговли страны. Однако нынешняя геополитическая ситуация ставит под угрозу доступность вин из-за рубежа, а значит открывает дорогу отечественным винам. Но может ли отечественный производитель удовлетворить имеющуюся у населения потребность? Растущий спрос на вино и ограничения в винах иностранных может выглядеть как карт-бланш для производителей вина в России. Но есть нюанс, 68% опрошенных «Роскачеством» качество российской продукции ставят под сомнение, хотя по данным того же «Роскачества» вина из России в 2021 году составляли половину от всего рынка. Тем временем отмечается и нюанс — на полках супермаркетов российские вина по большей части представлены в формате картонных коробок с полусладкими винами низшего ценового сегмента — 55%. Однако такие статистические данные отнюдь не повод полагать, что хорошее вино не найти на полках обычных супермаркетов. Но и легкой задачу по поиску достойного напитка в супермаркетах не назовешь, винные «сокровища» по мнению экспертов надежно спрятаны в разных уголках России и искать их стоит не самостоятельно, а отправившись за винами в шоп-тур. Один из экспертов «Новых известий» основатель и автор телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников пояснил что соотношение цена/качество к российскому вину не совсем применимо. Дело в том, что на стоимость отличного российского вина не будут влиять акцизы, которым в обязательном порядке подлежит вино импортное, плюс субсидии от государства — таким образом российское вино по цене около 500 рублей вероятнее всего окажется весьма достойным. В то время как за эти же деньги зарубежное вино вряд ли порадует потребителя своим вкусом и качеством. Однако отсутствие акцизной нагрузки и наличие субсидий от государства не означает, что проблем у отрасли нет. Так широко известный российский АПФ «Фанагория» из Краснодарского края говорит о том что небольшим винодельням, которые производят интересные вина бывает сложно попасть на полки магазинов, ведь сетям нужны низкие цены и большие объемы продукции. Также среди проблем отрасли эксперты называют и «катастрофическую нехватку» сырья, то есть винограда. По словам Синельникова сегодня площадь виноградников в России на 90% меньше чем в Советском Союзе. И тут не спасает даже господдержка. Несмотря на то, что 90% затрат на виноградники покрывается государством, однако финансирует оно покупку лишь отечественных саженцев, а они приживаются не так эффективно как зарубежные, а стоят зарубежные, надо полагать, на порядок дороже. В общем ждать изобилия «винных шедевров» на полках супермаркетов еще рано, но достойное вино в России однозначно есть, лишь с тем нюансом что за ним придется «погоняться». Но и для этого в стране уже созданы условия — энотуризм набирает обороты, разумеется самые популярные маршруты это юг России, в частности Крым и Краснодарский край, а вот Дагестан для энотуризма уже не так привлекателен, сложно выстроить программу, в которой ради нескольких точек придется преодолеть солидное расстояние. Говорили «Новые известия» с экспертами и о «северном» винограде. Отрасль эта перспективная и даже имеет ряд преимуществ перед виноделием в южных регионах, однако она все же сталкивается с серьезными трудностями, и трудности эти уже законодательного характера.

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