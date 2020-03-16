«Тотальный диктант» перенесли с весны на осень

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Из-за распространения коронавируса акция «Тотальный диктант» переносится на осень.
Информация о переносе акции появилась на сайте проекта «Тотальный диктант», сообщает RT. Организаторы отмечают, что долго думали над ситуацией, но не нашли другого выхода. Именно поэтому диктант будет отложен до осени.
«Тотальный диктант» – ежегодное международное мероприятие, предназначенное для проверки грамотности всех, кто хочет писать на русском языке без ошибок. Отмечается, что 16 раз подряд диктант проходил в апреле, но в 2020-м коронавирус внес коррективы.
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