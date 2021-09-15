В России предложили учитывать «возраст» авто при техосмотре такси

По словам Васильева, отмена обязательного техосмотра автомобиля не должна касаться общественного транспорта и такси, передает iz.ru.
Он считает, что частоту проведения техосмотра нужно определять в зависимости от года выпуска автомобиля, его технического состояния и активности использования.
Накануне партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Авторы инициативы отметили, что вероятность ДТП транспорта с техническими неисправностями, но имеющие полисы ОСАГО, очень низкая.