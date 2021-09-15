В России предложили учитывать «возраст» авто при техосмотре такси

В России предложили учитывать «возраст» авто при техосмотре такси
В России предложили учитывать «возраст» авто при техосмотре такси
Вчера, 15:34ОбществоФото: pixabay.com
Сенатор Валерий Васильев, занимающийся вопросами дорожной сети, предложил учитывать при проведении техосмотра такси год выпуска автомобиля, его пробег и техническое состояние.

По словам Васильева, отмена обязательного техосмотра автомобиля не должна касаться общественного транспорта и такси, передает iz.ru.

Он считает, что частоту проведения техосмотра нужно определять в зависимости от года выпуска автомобиля, его технического состояния и активности использования.

Накануне партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Авторы инициативы отметили, что вероятность ДТП транспорта с техническими неисправностями, но имеющие полисы ОСАГО, очень низкая.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы