В Башкирии руководство лагеря «Спутник» опровергло информацию об антисанитрии

Руководитель ДОЦ «Спутник» Юрий Запасной назвал фейковой появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что две девочки тяжело заболели мышиной лихорадкой после отдыха в лагере

Руководитель лагеря «Спутник» Юрий Запасной прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что две девочки, находясь в лагере, заболели мышиной лихорадкой, причём у одной из них едва не отказали почки. Заявление руководителя детского оздоровительного центра было опубликовано в соцсетях. По словам Запасного, обе девочки находились в лагере в период с 25 июня по 15 июля, за медицинской помощью же они обратились 18 и 19 июля соответственно. Запасный также подчёркивает, что девочки во время нахождения в лагере проживали в разных корпусах. Всего же в ту смену в лагере отдыхало 660 детей, — сообщает руководитель «Спутника» подчёркивая при этом, что они покинули лагерь здоровыми. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что две девочки после отдыха в лагере «Спутник» получили ряд серьёзных проблем со здоровьем, более того, одна из пострадавших заявила, что мыши её буквально покусали. Так, у девочек в возрасте 10 и 15 лет были зафиксированы высокая температура, отёки, а у одной из них на фоне заболевания начались проблемы с сердцем и чуть не отказали почки. Также Юрий Запасный в своём заявлении отмечает, что одна из девочек, у которой была диагностирована мышиная лихорадка, дважды покидала территорию лагеря в родительские дни. Руководитель оздоровительного центра отмечает, что часто родители забирают детей из лагеря и устраивают пикники близ реки неподалёку от лагеря. По его словам, во время этих самых пикников дети часто едят немытыми руками. Подобным вылазкам на природу в лагере стараются воспрепятствовать, проводя беседы с родителями, однако большого результата подобные увещевания не имеют. Отдельно в тексте заявления подчёркивается тот факт, что территории лагеря в начале сезона отдыха, а также на круглогодичной основе подвергается обработке от комаров, клещей и грызунов. Запасной также сообщил, что на территории учреждения регулярно проводят проверки, инициированные соответствующими ведомствами. Так, в связи с последними событиями в лагере прошла проверка Роспотребнадзора. В рамках этой проверки, по словам Запасного, по периметру лагеря были установлены 50 ловушек, в 4 и которых попали грызуны, не являвшиеся, однако, переносчиками лихорадки. Лагерю же же было вынесено предупреждение от ведомства.

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