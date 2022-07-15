Во всех районах Уфы за исключением одного женщины стали реже рожать

Во всех районах Уфы за исключением одного женщины стали реже рожать
Во всех районах Уфы за исключением одного женщины стали реже рожать
Вчера, 09:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Показатель по городу показал снижение почти на 10%, а в одном из районов оказался вдвое больше среднего, следует из отчета Госкомитета Башкирии по делам юстиции.

Первые три месяца текущего 2022 года показали спад рождаемости в Уфе. По сравнению с периодом с января по март прошлого года количество рожденных детей в Уфе сократилось почти на 10%, на 9,7% если быть точнее. В этом году за первые три месяца родилось 3 179 маленьких уфимца.

И если в целом по городу рождаемость упала почти на 10%, то в Орджоникидзевском районе она сократилась в два раза существенней — на 19,2%. В 2021 году с января по март женщина в Орджоникидзевском районе дали жизнь 432 малышам, в нынешнем же году на свет за этот же период появились 349 малышей.

Меньше стали рожать и в центральных районах столицы, а именно в Кировском на 16,1% и в Ленинском на 9,1%.

При этом один из районов Уфы все-таки показал рост рождаемости. Им стал Демский район, который по сравнению с показателями прошлого года показал рост на 4,3%.

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