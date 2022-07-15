Во всех районах Уфы за исключением одного женщины стали реже рожать

Показатель по городу показал снижение почти на 10%, а в одном из районов оказался вдвое больше среднего, следует из отчета Госкомитета Башкирии по делам юстиции.

Первые три месяца текущего 2022 года показали спад рождаемости в Уфе. По сравнению с периодом с января по март прошлого года количество рожденных детей в Уфе сократилось почти на 10%, на 9,7% если быть точнее. В этом году за первые три месяца родилось 3 179 маленьких уфимца. И если в целом по городу рождаемость упала почти на 10%, то в Орджоникидзевском районе она сократилась в два раза существенней — на 19,2%. В 2021 году с января по март женщина в Орджоникидзевском районе дали жизнь 432 малышам, в нынешнем же году на свет за этот же период появились 349 малышей. Меньше стали рожать и в центральных районах столицы, а именно в Кировском на 16,1% и в Ленинском на 9,1%. При этом один из районов Уфы все-таки показал рост рождаемости. Им стал Демский район, который по сравнению с показателями прошлого года показал рост на 4,3%.

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