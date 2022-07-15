Суд назначил уфимцу штраф 30 тысяч рублей за антивоенный плакат на Дне города

Суд назначил уфимцу штраф 30 тысяч рублей за антивоенный плакат на Дне города
Суд назначил уфимцу штраф 30 тысяч рублей за антивоенный плакат на Дне города
Вчера, 16:32ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Своей вины он не признал, но суд счел, что своим плакатом мужчина препятствует использованию ВС РФ, которое происходит в целях «поддержания международного мира и безопасности».

В Уфе по новой административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ вынесли еще один приговор. Уфимца признали виновным в дискредитации за то что во время празднования Дня города в парке «Кашкадан» он демонстрировал плакат антивоенного содержания. Своей вины мужчина не признал, а суду сообщил, что с помощью самодельного плаката выражал свою позицию относительно происходящего на Украине.

Однако суд все-таки счел, что таким образом мужчина не просто дискредитировал, но еще и публично (на концерте было достаточно много людей) призывал препятствовать использованию ВС РФ, которое как указано в материалах дела осуществляется в целях «поддержания международного мира и безопасности».

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