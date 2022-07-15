Избиение девочки в детском лагере в Башкирии заинтересовало главу следкома Бастрыкина

Историю с избиением девочки ее соотрядницами в пионерском лагере в Башкирии, которая попала на видео, а следом в социальные сети и СМИ теперь будут изучать следователи. Известно, что органы следствия уже организовали пока что доследственную проверку, однако проверка будет проверять инцидент на признаки конкретного преступления — оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности. То есть следствие интересует руководство лагеря и качество услуг, а не поступки подростков.
Однако участницы конфликта все-таки будут опрошены в ходе проверки, пострадавшей же девочке предстоит пройти судмедэкспертизу. Опросят также педагогов и руководство лагеря, а также изучат, насколько качественно руководство и сотрудники принимали меры для обеспечения безопасности отдыхающих детей.
О результатах проверки Денусу Чернятьеву, который возглавляет ведомство в Башкирии предстоит доложить главе федерального следкома Александру Бастрыкину.